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فن

أصالة تتألق في حفل بالرياض للنساء فقط

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
أشعلت النجمة السورية أصالة نصري حفلها الغنائي على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض السعودية، مساء اليوم الاربعاء ، في وصلة ساهرة مع جمهورها السعودي خلال الحفل الذي خصص للنساء فقط.

قدمت أصالة نصري خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، لاسيما الأغاني الخليجية التي ألهبت حماس الحضور في الحفل.

أصالة اختتمت حفل الليلة، بعد أن قدمت المطربة كارمن سليمان أولى فقرات الحفل، في أول مرة تجمع بين الثنائي في حفل واحد، نال إعجاب الجمهور.
أصالة تتألق في حفل بالرياض للنساء فقط
أصالة تتألق في حفل بالرياض للنساء فقط

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