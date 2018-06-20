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ديني

فتاة تقاطع أمها منذ 5 سنوات.. فما حكم الشرع؟

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء عن ابنه تقاطع أمها منذ 5 سنوات، ولم تصالحها حتى الآن.

قال الورداني عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أنه واجب على الفتاة أن تذهب لأمها سريعا، ولا يصح أن تتجاوز كل هذه المدة مع أمها، مضيفا أن الأم هي الرحمة في الدنيا، والجنة عند قدمها.

وأضاف": صلة الرحم واجبة حتى للقريب الفاسق، فما بالكم بالأم وقال ﷺ ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".

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