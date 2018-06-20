محافظ بني سويف يشهد أمسية ثقافية وفنية بحديقة سعيد النجار ..صور





إضافة إلى امكانية استثماره في الترويج لبعض الأنشطة والمشروعات والمنتجات في مختلف المجالات فنيا وثقافيا وغيرها ، لدعم خطط بني سويف التنموية وفتح أفاق جديدة أمام الشباب الموهوب في كافة المجالات.



وتنوعت الفعاليات والعروض الفنية التي تميزت بالفلكلور الشعبي والتراث الحضاري الذي تزخر به محافظة بني سويف كإحدى محافظات الصعيد المتميزة ، والتي يترسخ في مجتمعها العديد من العادات والتقاليد والفنون المتنوعة في الشكل والمضمون ، حيث تعبر عن حضارة شعب كان منبعا رئيسيا للحضارة عبر الأزمنة والعصور.



ورحب العديد من المواطنين بهذه التجربة المتميزة والتي يتبناها محافظ بني سويف ، مؤكدين دعمهم لها لإظهار الوجه الحضاري لبني سويف وافساح المجال أمام مواهبها ، واستغلال مقوماتنا ومواردنا في النهوض بمجتمعنا في كل المجالات .



ومن جانبه أكد المحافظ على أهمية التعاون من أجل استغلال كل موقع متميز وتحقيق العوائد المعنوية والمادية التي تعود على المجتمع بالنفع العام في كل المجالات ، مشيرا إلى تميز موقع الحديقة خاصة وأنه يطل على النيل والمنظر الطبيعي الخلاب ، متسائلا كيف نبحث عن أماكن ترفيه أخرى خارج المحافظة ولدينا هذا المكان والذي يعتبر لوحة فنية وطبيعية تستحق التمتع بها والتعاون من أجل استثمارها مجتمعيا ورفع كفائتها واقامة العديد من الأنشطة بها .



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المواقع والأماكن المتميزة على مستوى المراكز والمدن ، منوها أن تجربة المسارح المكشوفة التي تبنتها المحافظة العام قبل الماضي بالتعاون مع التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة يجب أن تتكرر مرة أخري بشكل أكثر تطورا وتنوعا مع ضمان استمرارها وتنوع عوائدها .



حرص المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على حضور جانب من العروض الفنية والثقافية التي نظمها قصر ثقافة بني سويف مساء اليوم في حديقة سعيد النجار ضمن خطة المحافظة لتحويل المكان لمتنفس حضاري وثقافي متميز لأبناء المحافظة.