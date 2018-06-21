ماجد المهندس ينهي حفل العيد في السعودية بالدمام

أنهى النجم العراقي ماجد المهندس حفلته ليلة أمس الأربعاء، على مسرح قاعة أرض المعارض بمدينة الدمام السعودية، ضمن سلسلة حفلات السعودية في عيد الفطر، التي تنظمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تحت شعار "العيد في السعودية".





اعتلى "المهندس"، المسرح أمام الجمهور السعودي في تمام العاشرة من مساء أمس، الأربعاء، وتعالت صيحات الحضور فور طلته عليهم، ليقدم بعدها باقة متنوعة من أجمل أغانيه الخليجية.



