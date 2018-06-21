ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجد المهندس ينهي حفل العيد في السعودية بالدمام

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أنهى النجم العراقي ماجد المهندس حفلته ليلة أمس الأربعاء، على مسرح قاعة أرض المعارض بمدينة الدمام السعودية، ضمن سلسلة حفلات السعودية في عيد الفطر، التي تنظمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تحت شعار "العيد في السعودية". 

اعتلى "المهندس"، المسرح أمام الجمهور السعودي في تمام العاشرة من مساء أمس، الأربعاء، وتعالت صيحات الحضور فور طلته عليهم، ليقدم بعدها باقة متنوعة من أجمل أغانيه الخليجية. 

وكانت شركة روتانا قد ألغت فقرة النجم الخليجي عبد الله الرويشد من حفل الليلة، بعد الوعكة الصحية التي مر بها، ليقدم ماجد المهندس الحفل منفردًا.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: خليفة كوبر أجنبي.. وغضب الحضري ومحمد صلاح شائعات

أمريكا تواجه عاصفة انتقادات دولية لانسحابها من مجلس حقوق الإنسان .. وروسيا تعرض نفسها كبديل

شركة مياه يابانية تعتذر لعملائها لترك موظف مكتبه لمدة ثلاث دقائق

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو

الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. فيديو

يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات

الجماهير المصرية بروسيا تحاول التخلص من تذاكر مباراة السعودية

المنتخب السعودي يتحدى تاريخه أمام أوروجواي

نجم منتخب أوروجواي يشكو درجة الحرارة المرتفعة فى روسيا

أول تعليق من محمد صلاح على خلافاته مع اتحاد الكرة

صلاة الجنازة على الشيخ"معوض إبراهيم" عقب الظهر بالجامع الأزهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟