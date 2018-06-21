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حوادث

مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه بترعة المشروع الجديد بالمنصورة

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:27 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
همت الحسينى
لقى طالب مصرعه غرقا جرفه التيار أثناء استحمامه بترعة المشروع الجديد بإحدى قرى مركز المنصورة .

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه الترعة المارة أمام قرية " ميت محمود " دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتبين انتشال الجثمان بمعرفة الأهالى ونقله إلى منزل ذويه ، وبالفحص تبين أنه حال قيام عادل ح م 13 عاما طالب ، ومقيم طرف أسرته بذات القرية بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقًا.

وبسؤال والده أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد  بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية "وتصرح بالدفن.

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