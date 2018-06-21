ضبط 6 آلاف لتر محروقات أثناء بيعها بالسوق السوداء بمركز دمنهور

تكثف إدارة تموين مركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين حملاتها للرقابة على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتصدي لتجار السوق السوداء ومتابعة الالتزام بأسعار المواد البترولية الجديدة وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى وتحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.



وأسفرت حملات إدارة تموين مركز دمنهور عن ضبط مستودع غاز واحد الموزعين لبيعهم اسطوانات الغاز المنزلية بمبلغ 60 جنيها بأزيد من السعر المقرر.



وتم ضبط إحدى محطات تموين السيارات تقوم بتجميع المواد البترولية لتهريبها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم التحفظ ومصادرة 3250 لتر بنزين 80% وكذلك 2487 لتر سولار مدعم.



وتحررت المحاضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.