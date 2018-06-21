ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 6 آلاف لتر محروقات أثناء بيعها بالسوق السوداء بمركز دمنهور

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تكثف إدارة تموين مركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين حملاتها للرقابة على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتصدي لتجار السوق السوداء ومتابعة الالتزام بأسعار المواد البترولية الجديدة وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى وتحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت حملات إدارة تموين مركز دمنهور عن ضبط مستودع غاز واحد الموزعين لبيعهم اسطوانات الغاز المنزلية بمبلغ 60 جنيها بأزيد من السعر المقرر.

وتم ضبط إحدى محطات تموين السيارات تقوم بتجميع المواد البترولية لتهريبها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم التحفظ ومصادرة 3250 لتر بنزين 80% وكذلك 2487 لتر سولار مدعم.

وتحررت المحاضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط 6 آلاف لتر محروقات أثناء بيعها بالسوق السوداء بمركز دمنهور
ضبط 6 آلاف لتر محروقات أثناء بيعها بالسوق السوداء بمركز دمنهور
ضبط 6 آلاف لتر محروقات أثناء بيعها بالسوق السوداء بمركز دمنهور
ضبط 6 آلاف لتر محروقات أثناء بيعها بالسوق السوداء بمركز دمنهور

ترشيحاتنا

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

الجيش التونسي ينفي مزاعم إخبارية حول فشل محاولة انقلاب

البحرين تكشف حقيقة الادعاءات حول وجود علاقات مع إسرائيل

الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. فيديو

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

رونالدو يعتزم إطلاق لحيته ويكشف عن السبب

أول تعليق نارى من رونالدو بعد هزيمة المغرب

إسبانيا تهزم إيران بهدف وتنافس على الصدارة بالمونديال.. فيديو وصور

يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات

العرب خارج المونديال .. مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟