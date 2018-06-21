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حوادث

إصابة شخص حاول الانتحار لخلافات بينه وخطيبته ببلقاس

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:32 ص
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
أصيب شخص بتسمم إثر محاولته الانتحار لخلافات بينه وخطيبته بإحدى قرى بلقاس.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس ، من مستشفى بلقاس المركزى بوصول السيد ع. ح 27 عاما عامل ، ومقيم قرية " المحفوظة " دائرة المركز مصابًا بحالة إعياء وقيء مستمر " إدعاء تناول مادة سامة " ولا يمكن استجوابه .

وبالانتقال وسؤال شقيقه ومقيم بذات القرية قرر بتناول شقيقه قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال ، على أثر خلافات بينه وخطيبته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ موالاة الإستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور إمكانية ذلك وبالعرض على النيابة كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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