شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟

اكتشف خبراء غواصة سوفيتية مهجورة منذ عام 1950 على رصيف بحري لعشرات العقود.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" ألقى الخبراء في وقت لاحق من هذا العام نظرة خاطفة من داخل السفينة، التي بناها الروس خلال الحرب الباردة، التي لم يعد مرغوبًا فيها بالمياه في أمستردام.





وداخل الغواصة " Foxtrot B80"، يوجد أربعة ممرات ضيقة يحاصرها الغبار والصدأ، لعدم استخدامها في أي نشاطات منذ فترة طويلة.





وتحتوي الغواصة السوفيتية المميزة على غرفة صواريخ، فيما لا تزال التعليمات الخاصة بطوابق التحكم موجودة على الجدران، وحتى صور النساء عاريات اللواتي تم وضعهن على حائط لا تزال موجودة.





وكان تم بناء الغواصة فوكستروت كجزء من الأسطول الروسي في عام 1956 ، و بعد أن تم إقصاؤها، تم استخدامها مؤقتًا كمزار أثري في عام 2002 لتصبح متاحًا للزيارة للجمهور بعد ثلاث سنوات.





ومنذ ذلك الحين، ظلت الغواصة غير المرغوب فيها في مياه أمستردام ، بحسب ما ذُكر الخبراء ، بسبب سحب التعريفات الجمركية التي لم يدفعها العديد من المالكين للغواصة.