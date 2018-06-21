ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
أحمد شريف
اكتشف خبراء غواصة سوفيتية مهجورة منذ عام 1950 على رصيف بحري لعشرات العقود.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" ألقى الخبراء في وقت لاحق من هذا العام نظرة خاطفة من داخل السفينة، التي بناها الروس خلال الحرب الباردة، التي لم يعد مرغوبًا فيها بالمياه في أمستردام.

وداخل الغواصة " Foxtrot B80"، يوجد أربعة ممرات ضيقة يحاصرها الغبار والصدأ، لعدم استخدامها في أي نشاطات منذ فترة طويلة.

وتحتوي الغواصة السوفيتية المميزة على غرفة صواريخ، فيما لا تزال التعليمات الخاصة بطوابق التحكم موجودة على الجدران، وحتى صور النساء عاريات اللواتي تم وضعهن على حائط لا تزال موجودة.

وكان تم بناء الغواصة فوكستروت كجزء من الأسطول الروسي في عام 1956 ، و بعد أن تم إقصاؤها، تم استخدامها مؤقتًا كمزار أثري في عام 2002 لتصبح متاحًا للزيارة للجمهور بعد ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، ظلت الغواصة غير المرغوب فيها في مياه أمستردام ، بحسب ما ذُكر الخبراء ، بسبب سحب التعريفات الجمركية التي لم يدفعها العديد من المالكين للغواصة.

شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟
شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟

ترشيحاتنا

وفاة أسطورة WWE بيج فان فادر أضخم مصارع بالتاريخ

اتحاد الكرة يوصي بعدم خوض الأندية المصرية بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

احتفالية سواريز .. الأبرز في فوز أوروجواي على السعودية

الجماهير المغربية تشيد ببطولة امرابط

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو

محمد صلاح: علاقتي مع مسئولي المنتخب يحكمها الاحترام

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

مرتضى منصور: غرامة مالية لكل لاعب بالفريق ظهر في «رامز تحت الصفر»

الجماهير المصرية بروسيا تحاول التخلص من تذاكر مباراة السعودية

صدمة للمنتخب الانجليزى.. إصابة المدرب ساوثجيت بخلع في الكتف

الفقي: الرياضي اسمه مخلد وصالح سليم رأسه برئيس دولة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟