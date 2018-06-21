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كأس العالم

الجماهير المغربية تشيد ببطولة امرابط

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:36 ص
صدى البلد
نور عادل
تصدر اللاعب المغربي نور الدين امرابط، عناوين الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجأ الجميع بظهوره أساسيا في مباراة البرتغال بمونديال روسيا.

وشارك الدولي المغربي في مواجهة رفاق كريستيانو رونالدو، التي انتهت بالخسارة 0-1، رغم تأكيد طبيب الأسود غيابه لفترة أسبوع بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراة إيران.

ووصفت عناوين الصحف، ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب بالمقاتل والبطل و"الجلادييتور".

وأشادت الجماهير المغربية بنور الدين امرابط، مؤكدة أنه كان النجم الأول لمواجهة البرتغال، لاستماتته التي أظهرها والروح القتالية العالية التي لعب بيها طيلة دقائق المباراة.

وذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب التقى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، والمدرب هيرفي رينارد، وأصر على اللعب متحملا مسؤولية هذه المجازفة.

وخلد اللاعب، الدقيقة 16 من مباراة البرتغال، بعدما نزع واقي الرأس، وأكمل المباراة من دونه.

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