إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ظهرت زوجة رامي عياش داليدا عياش بلوك حيوي وجميل خلال حملها بابنتها إيانا، وقد بدا عليها الحمل بشكل أكبر من المرات السابقة، ولكن إطلالتها كانت متالقة وجميلة وحيوية كالعادة، وذلك في أحدث جلسة تصوير لها.





وارتدت داليدا بلوزة قصير للغاية تكشف عن بطنها، مع بنطلون من نفس نقشة البلوزة باللون الابيض والمزركش بالورود، وقد انتهت اطراف البلوزة وفوق بطنها مباشرة بحزام كبير على هيئة فيونكة ، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة ومتميزة للغاية.





واختارت داليدا ربط شعرها للوراء بذيل حصان يتناسب كثيرا مع إطلالتها المتميزة، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت مكياجا هادئ يتناسب مع ملامحها الرقيقة، والهادئة.





إلا أنها لم ترتدي الكثير من الأكسسورات فقد أكملت من إطلالتها بارتدائها قرطين باللون الاخضر، مع خاتم زواجها والتي اعتادت على ان لا تنزعه على الإطلاق في جميع إطلالاتها السابقة.



