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هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:19 ص
صدى البلد
أسامة علي
اعترفت الفنانة هالة فاخر، بارتدائها باروكة خلال تصويرها مسلسل "كلبش 2" ومسلسل "ربع رومى".

وقالت "فاخر"، خلال استضافتها وفريق عمل مسلسل "كلبش 2" فى برنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، إنها خلال التمثيل تقوم بتجسيد شخصية ما وأن ارتداء الباروكة لا يضايقها، قائلة: "أنا دلوقتى بشتغل بباروكة لأن بقدم شخصية لكن لو عندى استضافة فى برنامج بروح عادي".

وخلال حوارها حدثت مداعبة بينها وبين "الليثى"، حيث بدأت هالة فاخر الحديث عن مسلسل "ربع رومى"، فقاطعها الليثى قائلاً "انتى جايه البرنامج يوم الأحد عشان تكلمى عن ربع رومى متكلميش عنه دلوقت"، لترد فاخر قائلة "خلاص متكلمنيش عن الباروكة".

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