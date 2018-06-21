ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
أ ش أ
رحبت رابطة العالم الإسلامي بالقرار الحكيم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" من خلال عقد الهدنة بينهما لتحقيق صالح الشعب الأفغاني، على هدي من الشريعة الإسلامية وقِيَمِها الرفيعة، في الأمر بإصلاح ذات البين، وتجاوُزِ الخِلافاتِ التي عانى منها الشعب الأفغاني طويلًا، ولم تجد مواجهاتها سوى المزيد من إراقة الدماء والدمار، والعداوة والتناحر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن بيان الرابطة، الذي صدر عن أمينها العام رئيسِ مجلسِ إدارةِ الهيئةِ العالميةِ للعُلَماءِ المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي، أن الشريعةَ الإسلاميةَ، دعت إلى الاعتصام بحبل الله، وحذرت من التنازع والفرقة، موضحًا أن المصلحة العليا للشعب الأفغاني وما في مضامينها من المحافظة على سمعة هذا البلد الإسلامي وإرثه الحضاري الإنساني الكبير، هي فوق كل اعتبار.

ودعا البيان الأطرافَ إلى مواصلة حِوَارِهم الهادفِ والبناء، لتجاوز كافة سبل الخلاف بينهما، وأن يكونَ حقن الدماء والتطلع لمستقبل زاهر للشعبِ الأفغاني الهدفَ الأسمى للجميع، وأن تكونَ حِوَاراتُهم الدينيةُ والسياسيةُ وغيرُها على طاولة الحكمةِ والرأيِّ الرشيد، وأنه متى تَجَرَّدَتْ النفوسُ لهذا الغرض النبيل، كان العونُ من الله تعالى للجميع في مودتهم ووئامهم، وتعزيزِ تَمَاسُكِهِم، وتَحْصِيْنِ قُوَّتِهِم.
وأكد البيانُ أن الأمة الإسلامية والإنسانيةَ جمعاء، أحوجُ ما تكون لتغليب منطق الحكمة لتحقيق مصالحها العليا على كافة المطامع والنزاعاتِ الضيقة التي تَعُود خسائرُها بأكثرَ من مكاسبها الموهومة، وأن للتاريخ في هذا شواهِدَ ماثلةً، لا يَعْتَبِرُ بها إلا من وفقه الله تعالى فهداه إلى سواء السبيل.

كما نوَّهت الرابطة بالبيان الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي عَبَّرَ باهتمامٍ بالغ عن متابعة وجدانه الإسلامي والإنساني الكبير لتلك الهُدنة، وما أعرب عنه من سُروره وترحيبه بهذه الخُطوةِ المباركة وتأييدِهِ لها، وأَمَلِهِ أن يتم تَجْدِيْدُهَا والبناءُ عليها لفترةٍ أطولَ، ليتسنى لجميع الأطرافِ العملُ على تحقيق السلام للشعب الأفغاني.

وختم البيانُ بدعوةِ الجميع، إلى مواصلة الجهود، نحو المزيد من التوافق والتصالُح، والتسامي دومًا فوق الخلافات، والتعاونِ معًا لمُسْتَقْبَلِهِم وصَالِحِهِم، ومَصِيْرِهِم المشترك، مُرْتَقِيْنَ عاليًا بمعاني أُخُوَّتِهم وقِيَمِهِم الدينية والوطنية التي تَصِلُهُم ببعضٍ، لتأخذ جمهوريةُ أفغانستانَ الإسلاميةِ وَضْعَهَا اللائقَ بها في منظومتِها الإسلاميةِ والدولية.

ترشيحاتنا

أصالة تتألق في حفل بالرياض للنساء فقط

الاهرام يتعاقد مع رامي صبري من إنبي بـ15 مليون جنيه

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

أمريكا تواجه عاصفة انتقادات دولية لانسحابها من مجلس حقوق الإنسان .. وروسيا تعرض نفسها كبديل

إسبانيا تهزم إيران بهدف وتنافس على الصدارة بالمونديال.. فيديو وصور

شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟

العرب خارج المونديال .. مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم

يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات

سواريز يكشف سر احتفاله بهدفه أمام السعودية

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

لاعبو منتخب مصر يتعاهدون على الفوز أمام السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟