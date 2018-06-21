كارثة.. خسارة المنتخب الأخيرة تهدد الأطفال

قال الدكتور جمال محمد استشاري الطب النفسي، إن خسارة منتخب مصر أمس الأول، الثلاثاء، أمام روسيا وخروج مصر من كأس العالم له أثر نفسي كبير على الأطفال، موضحًا أن الجيل الجديد يحتاج أن يرى نماذج مشرفة لبلده ليزداد شغفه بتلك النماذج.





وأضاف استشارى الطب النفسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأطفال يكونون دائمًا بحاجة إلى رؤية مثل أعلى ليتمكنوا من الوصول إلى روح الشغف وحب الوصول إلى أعلى المراتب، موضحًا أن هزيمة المنتخب أمس تجعلهم لا يشعرون بذلك، لافتا إلى أن كرة القدم من أكثر الأمور التي يزداد الالتفات إليها من الأطفال.



