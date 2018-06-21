شاهد.. رسالة نجوم كلبش للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم

قال الفنان أمير كرارة بطل مسلسل كلبش الذي عرض في شهر رمضان، إن نجوم المنتخب الوطنى قدموا مجهودا كبيرا للوصول لكأس العالم، وأكد أن خطأ أحمد فتحي لاعب منتخب مصر فى مباراة روسيا وارد والجميع فى الاندية العالمية يتعرضون له.





وأضاف كرارة خلال حواره على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن الهجوم الشديد الذى تعرض له فتحى غير منطقى لأنه قدم مباريات كبيرة مع المنتخب، وأوضح أن الجميع فى المنتخب رجال يستحقون الشكر.





وأشار إلى أن المنتخب سيقدم مباريات كبيرة وسيتم الوصول لكأس العالم فى المرحلة القادمة.





فى نفس السياق قال الفنان محمود البزاوى إن الجميع ينتظر المنتخب بعد 4 سنوات فى كأس العالم، وأوضحت أيضًا هالة فاخر أن اللاعبين فى المنتخب قدموا مباريات قوية ومميزة من اجل الوصول لكأس العالم، والذي تعثر فيها الكثير خلال 28 عاما ماضية.