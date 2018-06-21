الجيش التونسي ينفي مزاعم إخبارية حول فشل محاولة انقلاب

أبدى الجيش التونسي، استياءه مما نشره موقع فرنسي بشأن مؤامرة إماراتية مزعومة مع أحد الشخصيات من أجل إحداث انقلاب سياسي في البلاد.





وقال وزير الدفاع التونسي، إن ما أثاره موقع فرنسي في وقت سابق من الشهر الجاري هو محض فزاعات، تخرج في كل مناسبة بهدف الاصطياد في المياه العكرة، وتشويه الأجواء الموجودة لاسيما في فترة الموسم السياحي.





وتابع وزير الدفاع: "رواية الانقلاب أقاويل خاوية ويجب على التونسيين الافتخار بالمؤسستين الأمنية والعسكرية والمحافظة عليهما"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





ودعا الوزير الشعب التونسي إلى عدم الانسياق وراء الفزاعات التي من شأنها التأثير على الموسم السياحي في البلاد.





وكان موقع "موند أفريك" الفرنسي، قد نشر تقريرًا في 11 يونيو الجاري، أوضح فيه أن وزير الداخلية المقال، لطفي براهم قد خطط لانقلاب على الحكم في تونس.