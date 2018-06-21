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كأس العالم

اتحاد الكرة: خليفة كوبر أجنبي.. وغضب الحضري ومحمد صلاح شائعات

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:00 ص
كوبر
كوبر
محمد رشاد
كشف أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، عن أن بديل المدير الفني لمنتخب مصر الأول، الأرجنتيني هيكتور كوبر، حال رحيله، سيكون أجنبيا.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "شجع مصر في كأس العالم" على إذاعة ميجا إف إم: "أي حديث عن إقالة هيكتور كوبر الآن حديث مغلوط، عقد كوبر ينتهي بنهاية مشاركة مصر في كأس العالم، أي بعد 4 أيام".

وتابع: "لا أحد يعرف ما قد يحدث في مباراة السعودية. اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا بعد العودة مع روسيا لتقرير كل شيء ، ولكن إذا رحل كوبر سيكون بديله أجنبيا، ولن يكون أقل منه ، مع احترامنا لكل المدربين المصريين، المدرب المقبل لمنتخب مصر سيكون أجنبيا".

كذلك، نفى إسماعيل ما تردد حول غضب عصام الحضري ومحمد صلاح في معسكر المنتخب في روسيا.

وقال إسماعيل: "من تحدث على غضب الحضري لم يلحظ أنه شارك في الإحماء. الحضري قائد المنتخب وهو أول من شجع محمد الشناوي ، في لقاء مع الفيفا، الحضري شجع زملائه وحياهم. قد يكون هناك مضايقة أنه لم يلعب لكن لم يحدث أي خروج عن النص".

وأتم إسماعيل بتقرير ما حدث في معسكر المنتخب بعد مباراة روسيا، حيث قال إن كان هناك صمت وحزن مخيما على البعثة، مشددا على أن البطولة لم تنتهِ بالنسبة لمصر من أجل تسجيل أول فوز الفراعنة في التاريخ في البطولة، ضد السعودية، بجانب زيادة عدد أهداف الفريق إلى أكثر من هدف وحيد.

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