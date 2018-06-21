أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو

قال الفنان أمير كرارة إن هناك فرقًا كبيرًا جدًا بين الجزء الأول والثانى من مسلسل "كلبش"، موضحًا أنه طيلة الجزء الأول لم يشاهد الجمهور سليم الأنصاري يجسد شخصية ضابط بل كان يرونه شخصًا هاربًا من جريمة.





وأضاف "كرارة"، خلال استضافته وفريق عمل مسلسل "كلبش" فى برنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجزء الثانى مختلف فقد شاهد الجمهور سليم الانصارى يجسد شخصية ضابط يمر بظروف صعبة، موضحًا أن قصة وفريق عمل الجزء الثانى مختلفة عن الجزء الاول لدرجة أن الجمهور الم يكن يتوقع هذا الاختلاف.





وأوضح أنه طوال أحداث مسلسل "كلبش 2" كانت تحدث مفاجآت وتظهر شخصيات مختلفة، مشيرًا إلى أن أصعب مشهد قام بتمثيله هو المشهد الذى قام بإنزال زوجته وأخته بالمقبرة؛ لأنه طوال حياته لم ينزل مقبرة حتى أثناء وفاة والده العام الماضي.



