مجدي عبد الغني يكشف كواليس فيديو الضحك عقب هدف صلاح في روسيا ..فيديو

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، عن كواليس الفيديو المنتشر له بعد هدف محمد صلاح في مرمى روسيا.





وقال "عبد الغني"، لقناة "إم بي سي مصر"، "كنت أضحك مباشرة بعد هدف محمد صلاح ومعنى ذلك أنني سعيد بالهدف وكنت في حالة احتفال، ولكن من قام بتصوير الفيديو أظهر أنني أسخر من الهدف ولكن هذا غير صحيح بالمرة".





وأكد "أدرس برفقة المستشار القانوني الخاص بي كيف أقاضي الشخص الذي قام بتصوير هذا الفيديو دون إذن، وأيضًا نشره دون الحصول على موافقتي".





وأتم تصريحاته "هذا الشخص لا تربطني به أي علاقة شخصية سواء من قريب أو بعيد وفي الأيام المقبلة سوف أقاضيه بسبب هذا الأمر".