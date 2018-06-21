ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مجدي عبد الغني يكشف كواليس فيديو الضحك عقب هدف صلاح في روسيا ..فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:27 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
محمد رشاد
كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، عن كواليس الفيديو المنتشر له بعد هدف محمد صلاح في مرمى روسيا.

وقال "عبد الغني"، لقناة "إم بي سي مصر"، "كنت أضحك مباشرة بعد هدف محمد صلاح ومعنى ذلك أنني سعيد بالهدف وكنت في حالة احتفال، ولكن من قام بتصوير الفيديو أظهر أنني أسخر من الهدف ولكن هذا غير صحيح بالمرة".

وأكد "أدرس برفقة المستشار القانوني الخاص بي كيف أقاضي الشخص الذي قام بتصوير هذا الفيديو دون إذن، وأيضًا نشره دون الحصول على موافقتي".

وأتم تصريحاته "هذا الشخص لا تربطني به أي علاقة شخصية سواء من قريب أو بعيد وفي الأيام المقبلة سوف أقاضيه بسبب هذا الأمر".

ترشيحاتنا

رسالة محمد صلاح قبل مباراة السعودية

أول تعليق من محمد صلاح على خلافاته مع اتحاد الكرة

الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. فيديو

لاعبو منتخب مصر يتعاهدون على الفوز أمام السعودية

أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو

احتفالية سواريز .. الأبرز في فوز أوروجواي على السعودية

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

البحرين تكشف حقيقة الادعاءات حول وجود علاقات مع إسرائيل

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مسئولون إسرائيليون: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان يضر بمصالحنا

صدمة للمنتخب الانجليزى.. إصابة المدرب ساوثجيت بخلع في الكتف

كوبر خارج المنتخب المصري بعد المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟