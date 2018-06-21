الاستخبارات العراقية تعتقل أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات جنوب الموصل.





ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، مساء أمس الأربعاء، عن المديرية في بيان قولها إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 والتي تتولى تعقب ما تبقى من فلول وخلايا عصابات (داعش) الإرهابية وبعملية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيفة وبكمين محكم، تمكنت من استدراج 4 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية".





وأضافت أنها "ألقت القبض عليهم في منطقة المطاحن جنوب الموصل"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب".



