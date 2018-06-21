لهيطة: لا توجد أي أزمات في منتخب مصر.. وسنواجه السعودية لتحقيق الفوز



وأوضح لهيطة، أن المنتخب سيحاول تقديم مستوى مميز في لقاء السعودية المقبلة من أجل تحقيق الانتصار، لإنهاء البطولة بشكل جيد يليق بكرة القدم المصرية.

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، إنه لا توجد أي أزمات داخل بعثة المنتخب، نافيا حدوث مشادة بين عصام الحضري حارس المنتخب وأحمد ناجي مدرب الحراس.ونفى إيهاب لهيطة، في تصريح، مساء أمس، الأربعاء، وجود أي مشادات بين الحضري وأحمد ناجي، عقب إعلان تشكيل منتخب مصر في مباراته أمس أمام روسيا، مشيرا إلى أن الحضري علم أنه خارج التشكيل الأساسي للقاء، ولم يثير أي أزمات مع مدربه، مضيفا "حق مشروع للحضري أن يشعر بالحزن لغيابه عن تشكيل المنتخب، ولكنه لم يخرج عن النص".كما نفى لهيطة حدوث أي خلاف بينه وبين محمد صلاح نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن صلاح نفسه علق على الأمر ونفى الواقعة تماما.وعن أداء التحكيم في لقاء أمس، قال مدير المنتخب المصري، إنه لا يريد التعليق على قرارات الحكم، موضحا أن هناك تقنيات حديثة تطبق حاليا في المونديال لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في المباريات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني طالب الحكم باستخدام تقنية الفيديو في الهدف الأول لمنتخب روسيا، ولكن الحكم رأى أن الهدف صحيح.