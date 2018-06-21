لهيطة: سنصالح جماهيرنا أمام السعودية.. وخلافات الحضري وصلاح مع الجهاز شائعة ..فيديو

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، سعي لاعبي منتخب مصر على إسعاد الجماهير المصرية خلال مباراة السعودية الأخيرة فى المونديال، بعدما تلقى الفراعنة هزيمتين متتاليتين أمام أوروجواي وروسيا.





وقال «لهيطة»، لقناة «أون سبورت» من جروزني، "لا يوجد أي اتفاق بين الحضري والجهاز الفني على المشاركة، نعلم أنه يريد أن يشارك وطبيعي أن يكون غاضبًا لرغبته في تحقيق رقم قياسي كأكبر لاعب وحارس مرمى في تاريخ كأس العالم".





وأضاف "لم يحدث أي خروج عن النص من الحضري والأمر كان بمنتهى الاحترام والأدب ولم يعلق رغم استبعاده من تشكيل المباراة الأولى والثانية.. كل هذه شائعات، كما أن هناك شائعة حول خلاف شخصي من محمد صلاح نجم المنتخب ومعي وهذا لم يحدث على الإطلاق ويمكنكم أن تسألوه وقد نفى ذلك بنفسه".





وأوضح مدير المنتخب حول وجود بعض الفنانين والجماهير ونجوم المجتمع في فندق إقامة منتخب مصر في سان بيترسبرج، قائلا: "لابد أن نفرق بين المكان الذي نمكث فيه وهو جروزني الفندق الذي يحتوي 90 غرفة فقط واخترناه لكي يكون هادئًا ويستطيع الجهاز الفني التركيز واللاعبون أيضًا".





وتابع: "عندما توجهنا لفندق الإقامة في بيترسبرج كان طبيعيا أن نجد مقيمين غيرنا، وهذا ليس بأيدينا ولا نستطيع أن نمنعهم، كنا في الطابق الخامس والسادس وبعيدون تمامًا عن باقي الفندق".





واستطرد "طبيعي أن يطلب الجمهور التصوير مع اللاعبين لكن كان هناك حاجز أمني وهذا شيء يسعدنا أن الجمهور سعيد بلاعبيه".





واستكمل "سنحاول أن نثبت أن منتخب مصر قوي وليس هنا من أجل التمثيل المشرف، وسنثبت أن هذا الجيل محترم ويمكنه تحقيق الفوز بشكل يرضي الجمهور في المباراة المقبلة".





وقال "مباراة السعودية ستكون في فولفوجراد وسترون فريقًا جيدًا ولاعبين رجالًا مثلما كانوا في المباراتين ولم يحالفهم التوفيق ويريدون تحقيق شيء لمصر".





واختتم "أمامنا أربعة أو خمسة تدريبات قبل مباراة السعودية ونسعى للاختيارات الأفضل من الناحية النفسية والفنية ونريد الفوز بالمباراة لمصالحة الجمهور".