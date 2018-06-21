شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس الأول، الثلاثاء، بإطلالة جذابة خلال إحيائها حفلًا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.





أطلت شيرين بفستان طويل باللون البيج يشبه إلى حد كبير القفطان ،ولكن حمل التصميم توقيع مصممة الأزياء زينة زكى، وتميز الفستان بأنه جمع بين البساطة والرقي، كما زين ببعض التطريزات باللون الذهبى والبنى .



