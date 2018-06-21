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شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس الأول، الثلاثاء، بإطلالة جذابة خلال إحيائها حفلًا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أطلت شيرين بفستان طويل باللون البيج يشبه إلى حد كبير القفطان ،ولكن حمل التصميم توقيع مصممة الأزياء زينة زكى، وتميز الفستان بأنه جمع بين البساطة والرقي، كما زين ببعض التطريزات باللون الذهبى والبنى .

واعتمدت شيرين على تسريحة شعر بسيطة واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية التى أبرزت جمال ملامحها ،وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيط التى منحتها مظهرا أنيقا .
شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور
شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور
شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور
شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور
شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

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