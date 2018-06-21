بعد سجن طارق رمضان.. فرنسا تجمد أموال الحفيد الثاني لحسن البنا

قررت الحكومة الفرنسية تجميد الحسابات البنكية لهاني رمضان، شقيق طارق رمضان وحفيد مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، لمدة 6 أشهر، في الوقت الذي يواجه أخوه الاعتقال بسبب دعاوى قضائية من نساء قلن أنه اعتدى عليهن.





وذكر موقع "موند أفريك" الفرنسي، أن الحكومة الفرنسية قررت تجميد حسابات هاني رمضان، بسبب اتهامات بمحاولة "ارتكاب وتسهيل أو تمويل أعمال إرهابية وحث أشخاص على ارتكابها".





وأشار الموقع، إلى أن هذا التجميد يأتي ضمن جهود الحكومة الفرنسية لكفاح تمويل الإرهاب، بحسب قرار نشر في الصحيفة الرسمية الفرنسية.





وهاني رمضان هو الأخ الأكبر لطارق رمضان، والذي طرد من فرنسا إلى سويسرا في أبريل 2017، بعد قرار حظر إداري.





وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن هاني رمضان تبنى "تصرف وأطلق تصريحات شكلت تهديد خطير على الأمن العام على الأراضي الفرنسية".





وكان رمضان قد أعفى أيضًا، بعدها من وظيفة مدرس لغة فرنسية في مدينة جنيف بسبب "تصريحات معارضة للقيم الديمقراطية وأهداف المدرسة العامة"، لأنه دافع في تقرير كتبه على صحيفة "لوموند" حول ضرورة تطبيق الشريعة و رجم المرأة الزانية.