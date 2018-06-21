نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور

أقيم مساء أمس الأربعاء، عزاء الملحن الكبير خالد البكرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بمشاركة عدد من رموز وصناع الأغنية ونجوم الفن.





وحضر العزاء، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والموسيقار هاني مهنى، والموزع الموسيقي عادل حقي، والشاعر الكبير بهاء الدين محمد، والفنان سمير صبري، والمخرج أشرف فايق، والمخرج أحمد عوض.





كما شاركت الفنانة إيمان، والمطرب أركان فؤاد وحرمه المطربة نادية مصطفي، والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر هاني الصغير والفنانة دنيا عبد العزيز، وأنوشكا، وغيرهم.





وتوفى الملحن خالد البكرى السبت الماضى إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، واقيمت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الاسرة.



