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أخبار البلد

نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
محمد بدران
أقيم مساء أمس الأربعاء، عزاء الملحن الكبير خالد البكرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بمشاركة عدد من رموز وصناع الأغنية ونجوم الفن. 

وحضر العزاء، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والموسيقار هاني مهنى، والموزع الموسيقي عادل حقي، والشاعر الكبير بهاء الدين محمد، والفنان سمير صبري، والمخرج أشرف فايق، والمخرج أحمد عوض.

كما شاركت الفنانة إيمان، والمطرب أركان فؤاد وحرمه المطربة نادية مصطفي، والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر هاني الصغير والفنانة دنيا عبد العزيز، وأنوشكا، وغيرهم.

وتوفى الملحن خالد البكرى السبت الماضى إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، واقيمت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الاسرة.

يذكر أن خالد البكرى قدم ألحانا كثيرة لعدد من المطربين ومنهم راغب علامة بأغنيتى "الحب الكبير، نسينى الدنيا" وأتحدى العالم للفنان التونسى صابر الرباعى، وغيرهما.
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور
نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور

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