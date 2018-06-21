ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشاد فريق عمل مسلسل كلبش 2 بالفنان أمير كرارة بطل المسلسل والذى كان يجسد شخصية ضابط "سليم الأنصاري"، موضحين مدى طيبته وإتقانه للأعمال الفنية التي يقوم بها.

وخلال استضافة كرارة وفريق عمل المسلسل فى برنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، وجه الليثى سؤالًا لكرارة قائلا "ما هو شعورك وأنت رقم 1 الآن بمصر؟"، فكان رد كرارة: "مفيش حاجة اسمها رقم واحد احنا 100 مليون اللى بيحبنى غير اللى بيحب السقا غير اللى بيحب عز صحيح إحنا رقم واحد كايرادات لكن أمير كرارة نفسه مش رقم واحد فى مصر لأن فيه عظماء كتير".

ترشيحاتنا

نجم منتخب أوروجواي يشكو درجة الحرارة المرتفعة فى روسيا

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو

مباراة إسبانيا وإيران .. كوستا يتقدم للماتادور بهدف ..فيديو

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد

مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

في عيد ميلادها الـ46.. تعرف سر جمال ورشاقة نرمين الفقي

اتحاد الكرة: خليفة كوبر أجنبي.. وغضب الحضري ومحمد صلاح شائعات

فتاوى تشغل الأذهان.. صلاة المرأة بالبنطلون جائزة ولا مانع فيها.. ومنع الإناث من الميراث تعدٍ على حدود الله ومشابهة لأهل الجاهلية.. وجمعة: كفارة يمين الطلاق تكون بإطعام 10 مساكين

الخارجية الأمريكية تدين بشدة هجمات على موانئ نفطية ليبية

مسئولون إسرائيليون: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان يضر بمصالحنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟