أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو

أشاد فريق عمل مسلسل كلبش 2 بالفنان أمير كرارة بطل المسلسل والذى كان يجسد شخصية ضابط "سليم الأنصاري"، موضحين مدى طيبته وإتقانه للأعمال الفنية التي يقوم بها.



