أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو

أشاد فريق عمل مسلسل كلبش 2 بالفنان أمير كرارة بطل المسلسل والذى كان يجسد شخصية ضابط "سليم الأنصاري"، موضحين مدى طيبته وإتقانه للأعمال الفنية التي يقوم بها.
وخلال استضافة كرارة وفريق عمل المسلسل فى برنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، وجه الليثى سؤالًا لكرارة قائلا "ما هو شعورك وأنت رقم 1 الآن بمصر؟"، فكان رد كرارة: "مفيش حاجة اسمها رقم واحد احنا 100 مليون اللى بيحبنى غير اللى بيحب السقا غير اللى بيحب عز صحيح إحنا رقم واحد كايرادات لكن أمير كرارة نفسه مش رقم واحد فى مصر لأن فيه عظماء كتير".