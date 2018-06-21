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عيوب لا تتوقعها في برج السرطان.. أبرزها كسول

الخميس 21/يونيو/2018 - 06:24 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يبدأ برج السرطان من يوم 22 يونيو إلى 22 يوليو ، يعد من الأبراج المائية ، التي تشتهر الشخصية الحساسة والعاطفية وعلى الرغم من تعدد مميزات هذا البرج إلا أن هناك بعض الصفات التى يصعب التعامل معها، وذلك وفقا لتوقعات خبراء الأبراج، وتتمثل عيوب هذا البرج فى:

-سريع الغضب .
-يسيء التعامل مع الظروف السيئة.
-كسول.
-متشبث بالماضي.
-من الصعب يثق بالأخرين .
-اطلاق الكثير من الانتقادات اللاذعة دون التفكير بتأثيراتها السلبية.
-شخصية مليئة بالتناقضات.
-يحاول الهرب من الواقع والتمسك بالماضي.

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