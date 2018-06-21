استشاري تغذية يوضح أهمية تناول الأطفال لـ كريمة الشوكولاتة

قالت الدكتورة صفاء مسعد، استشارية طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الأطفال يحتاجون باستمرار إلى الحصول على الحديد، وعندما يحصلون على أدوية الحديد تسبب لهم في الإمساك، وهو ما يتسبب لهم بمغص شديد، وضيق، إلا أن هناك بعض البدائل التي يمكن ان تضعها الأم في الأطعمة وتغني الطفل عن أدوية الحديد تماما، و تمده بها، ومن اهم هذه الاطعمة النوتيلا او كريمة الشوكولاتة والمدعمة بالحديد.
وأضافت مسعد أن كريمة الشوكولاتة لا تحتوي على الحديد فقط، ولكن هي تحتوي على الزنك، وفيتامين ه، وفيتامين ج، وفيتامين ب المركب، يتضمن تناول الطفل كريمة الشوكولاتة الحفاظ على نشاط الطفل، بالإضافة إلى زيادة معدله الدراسي، وحتى زيادة التركيز، بالإضافة إلى زيادة مهاراته الإدراكية بشكل ملحوظ للغاية.
وأكدت أن الطفل يمكن أن يتناولها مرتين كل صباح ومساء بمثابة ملعقة واحدة يمكن تناولها في سندويتش او حتى تناولها كنوع من الرفاهية بمعدل ملعقة كبيرة، لكي يحصل على الفائدة المطلوبة، ويمكن أن تبدأ الأم بإطعام طفلها كريمة الشوكولاتة من عمر الـ 4 سنوات في الإفطار والعشاء.