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في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ 46 ، فهى النجمات التى لا يبدو عليها علامات تقدم السن بل تزداد جمالًا كلما تقدمت في العمر ،وتظهر فى أغلب الأوقات بإطلالات شبابية.

فهى من النجمات اللاتى يحرصن على مواكبة صيحات الموضة ،وتميزت بذوقها الرفيع،وتعتمد دائما على عدم تكرار التصميمات التى ترتديها واختيار الإطلالات الجريئة وغير التقليدية .

وتفضل نرمين الإطلالات التى تجمع ما بين الفخامة والأناقة، وأختيار الألوان الشبابية مثل الأحمر، والأخضر، والفوشيا.
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور
في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

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