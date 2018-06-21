في عيد ميلادها الـ46.. تعرف سر جمال ورشاقة نرمين الفقي

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة نرمين الفقى التي أكملت 46 عامًا، ولكنها نجحت في الحفاظ على رشاقتها ونضارة بشرتها رغم تقدمها في العمر.





"نرمين" كشفت عن سر جمالها ورشاقتها خلال استضافتها في أحد الحوارات الصحفية، قائلة إنها تهوى الأكلات الدسمة مثل المحشى والبشاميل والحمام ولكن تتناولها بكميات معقولة، كما أنها تحرص على تناول بعض المشروبات مثل "الشاى الأخضر بالنعناع، الزنجبيل بالليمون والنعناع"، و"الديتوكس" مؤكدة أنها تحضر مشروب ديتوكس خاص بها مكون من "ماء دافئ، شرائح خيار، ليمون، زنجبيل، ثمرة تفاح أخضر، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على رشاقتها والتخلص من أى طاقة سلبية.



