ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

في عيد ميلادها الـ46.. تعرف سر جمال ورشاقة نرمين الفقي

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة نرمين الفقى التي أكملت 46 عامًا، ولكنها نجحت في الحفاظ على رشاقتها ونضارة بشرتها رغم تقدمها في العمر.

"نرمين" كشفت عن سر جمالها ورشاقتها خلال استضافتها في أحد الحوارات الصحفية، قائلة إنها تهوى الأكلات الدسمة مثل المحشى والبشاميل والحمام ولكن تتناولها بكميات معقولة، كما أنها تحرص على تناول بعض المشروبات مثل "الشاى الأخضر بالنعناع، الزنجبيل بالليمون والنعناع"، و"الديتوكس" مؤكدة أنها تحضر مشروب ديتوكس خاص بها مكون من "ماء دافئ، شرائح خيار، ليمون، زنجبيل، ثمرة تفاح أخضر، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على رشاقتها والتخلص من أى طاقة سلبية.

كما أنها أكدت تناول المشروبات الطبيعية التى تغذى بشرتها، وتناول الماء الساخن بكثرة لأنها تساعد على تفتيح المسام وترطيبها وعدم وجود تجاعيد في الوجه والجسم.

ترشيحاتنا

وفاة أسطورة WWE بيج فان فادر أضخم مصارع بالتاريخ

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

بث مباشر HD كورة لايف مباراة اسبانيا وايران اليوم 16-6-2018 يلا شوت

باهر دويدار يكشف سر بقاء سليم الأنصاري على قيد الحياة في كلبش 2 ..فيديو

مناقشة زوج ووالد قتيلات بولاق الدكرور: عثرت عليهن مخنوقات واكتشفت سرقة 340 ألف جنيه

كوستا يدهس حارس مرمى إيران

السكة الحديد تكشف حقيقة فيديو لوجود خرير سولار من أحد الجرارات

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

3.25 مليون جنيه حصيلة كراسات الشروط لـ«سكن مصر»

السعودية ومصر .. بيتزي يكشف طريقة لعب الأخضر أمام الفراعنة

الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. فيديو

نبيل معلول يرد على منتقدي تلاوته للفاتحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟