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في ذكرى رحيل سعاد حسني.. أسرار جمالية لا تعرفها عن السندريلا

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:51 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يوافق اليوم الذكرى الـ17 لرحيل الفنانة سعاد حسنى، الذي رحلت عن عالمنا 21 يونيو 2001 ،فقد حققت الفنانة القديرة نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها فى الكثير من الأعمال الفنية .

ولكن على الرغم من رحيلها منذ أكثر من 16 عامًا إلا إنها تعتبر رمز الأنوثة والموضة لعصور،وأشتهرت السندريلا بأناقتها و جمالها ،ولعل الميزة الأكثر أبرزًا في وجه سعاد هي حاجبيها السميكين المنحوتين تمامًا، فهي كانت لا تميل لترفيعهما زيادة عن الطبيعي، ولذلك حواجبها من أكثر المميزات التي تبرز أنوثتها وبساطتها ،كما أنها تميزت في معرفة كيفية تسخير مكياج العيون بالطريقة المثلى.

وعرفت السندريلا بفساتينها البسيطة ما جعل أزيائها خالدة إلى الآن،كما أنها ساعدتها فى الحصول على مظهرا جذابا .

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