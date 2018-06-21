مسئولون إسرائيليون: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان يضر بمصالحنا

أعلن مسئولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الأممي يستهدف بلادهم ويضر بمصالحهم.





ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس، الأربعاء، أن انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يضر بمصالحها الاقتصادية نتيجة لنجاح حركات المقاطعة الدولية لمنتجات الشركات الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان، في وضع هذه الشركات على "القائمة السوداء".





وأوضح المسئولون البارزون في وزارة الخارجية، أن الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان الأممي يستهدف الاقتصاد الإسرائيلي، رغم أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة صدور "قائمة سوداء" بالشركات الإسرائيلية التي تعمل في مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية المحتلة.