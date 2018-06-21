أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

تناولت برامج «التوك شو» ، أمس الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.. ومن أبرز الفيديوهات التالي:



الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.



قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد في أول اجتماع للحكومة الجديدة، على تكليفات القيادة السياسية للحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن حماية الأمن القومي المصري ودعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب.



وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «مانشيت» عبر فضائية «أون لايف»، أن من ضمن التكليفات أيضًا رفع المستوى المعيشي للمواطن المصري وضمان حقوق الطبقات الأكثر فقرًا من خلال المراقبة المستمرة للأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه تم التشديد أيضًا علي خفض التضخم وزيادة فرص العمل ومضاعفة للتنمية الصناعية والزراعية والاستثمار وحل مشكلة المصانع المتوقفة.



وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطاب الحكومة أمام البرلمان سيكون لعرض البرنامج الكامل للحكومة، أمام نواب الشعب والتي تعد بمثابة تكليفات للتنفيذ.



الحكومة تدرس إنتاج رغيف بـ 25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين .



قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، إن شعبة المخابز تقدمت بمقترح لوزير التموين، لإنتاج رغيف خبر بـ25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين، مُشيرا إلى أن هناك فئة في المجتمع غير حاملي البطاقات تستحق أيضا دعم، ويتم دراسة المقترح حاليا.



وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المنظومة القديمة للخبز كانت تتيح للمخابز إنتاج عيش للبيع الحر بجانب المدعم، ولكن المنظومة الحالية تمنع ذلك، مُشيرا إلى أنه يوجد 25 ألف مخبز ينتجون للبطاقة التموينية وحصة الفرد 5 أرغفة في اليوم.



وأشار إلى أنه يتم إنتاج حوالي 270 مليون رغيف يوميا، بـ5 قروش، وهناك مخابز سياحية وهي مختلفة في نوعية الرغيف ووزنه، مُشيرا إلى أن هناك فئات كثيرة لا تحصل على رغيف العيش من البطاقة التموينية.



عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.



قال الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي أن ما يفعله الرئيس الامريكى دونالد ترامب من انسحابات عدة من المؤسسات الدولية لكسب ولاء المجتمع اليهودي بالولايات المتحدة.



وأكد هاشم خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "أون لايف"، ان المجتمع الصهيوني يدعم قرارات ترامب طالما أنها تصب فى صالحه، لافتا إلى ان ترامب لا يهتم إلا بمجتمع اليهود فلا يعنيه المجتمع الدولى ولا العربى و حتى القضية الفلسطينية.



وأضاف "هاشم" أن ترامب لا تعنيه اي دولة لأنه يرى أن الولايات المتحدة هى أقوى الدول عسكريا وماديا



مصطفى الفقي: محمد صلاح شاب وطني وبحب فيه انتماءه لبلده.



أعرب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن حبه وتقدير لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر، واصفا إياه بانه شاب وطني، وأنه يحب فيه فعل الخير والاتجاه لمساعدة الأخرين، واحساسه بالانتماء لوطنه.



وأضاف "الفقي"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم سي مصر"، قائلا:" أنه لم يأخذ أحد في تاريخ الكرة المصرية شعبية عالمية مثل محمد صلاح"، مُشيرا إلى أنه لم يكن في أفضل أوضاعه في مباراة الامس أمام روسيا ولكنه بذل أقصى ما لديه.



مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس.



قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إن تفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلف عن أى رئيس آخر موضحا أن الجميع كان يتوقع ارتفاعا فى الأسعار وبعد ذلك يتم تغيير الحكومة.



وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن تغيير الحكومة تم وبعد ذلك جاء ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أن فكرة ارتفاع الأسعار غير صحية ولكن نقول ترشيد الاستهلاك.



وأشار إلى أن قرار تحريك الاسعار يسبب الانفعال لجميع المواطنين فى العالم وليس فى مصر فقط وأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس من أول كل شهر حيث حفل أم كلثوم وذلك من أجل امتصاص غضب المواطنين.



وكشف أن عبد الناصر كان مهتمًا بالسياسة والرئيس الراحل محمد أنور السادات كان مهتمًا بالفن و الرئيس محمد حسنى مبارك كان مهتمًا بالرياضة والرياضيين.



خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة



قال الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة نفسها غير مهتمة بالمبادئ التي قامت عليها مؤسسات الأمم المتحدة فهي تنظر إليها كأداة من أدوات السياسة الخارجية لها تحقق بها ما تريده.



وأضاف سمير خلال حواره مع فضائية "أون لايف"، أن هناك امثلة كثيرة على تجاهل واشنطن للأمم المتحدة وقراراتها كغزوها للعراق فهي لم تحصل على إذن من مجلس الامن الدولى، لافتا إلى أنها تستغل الأمم المتحدة لتطويع الدول الاخرى لخدمتها هى وحلفائها.



وأكد"سمير" ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعترف باستغلال الولايات المتحدة لجميع مؤسسات الأمم المتحدة قائلا:" أن الأمم المتحدة أن لم تخدم أهداف واشنطن تصبح عدوه لها كما قال ترامب بإن واشنطن تدفع 22% من ميزانيتها وبالرغم من ذلك الأمم المتحدة لا تقدم شيئا فى المقابل".



طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.



اختار الإعلامى طارق علام الملحن خالد البكرى ليكون شخصية الأسبوع المحلية لما قدمه من موقف إنساني أدى إلى وفاته.



وأوضح "علام" خلال برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه أثناء مرور البكرى بسيارته يوم عيد الفطر بجوار أحد المحلات الموجودة بمنطقة المعادي رأى كلبًا فأحس أن هذا الكلب "عطشان" فقام بركن سيارته وأخذ زجاجة مياه ليسقى الكلب.



وتابع: "لكن البكرى فوجئ بأن الكلب مسعور وقام الكلب بمهاجمته وأثناء هروب البكرى منه صدمته سيارة ليفارق الحياة".



وطالب "علام" المسئولين بتكريم اسم البكرى لما قدّمه من موقف إنسانى أدى إلى وفاته.



أمير كرارة يكشف أسباب الخوف من كلبش 2.



قال الفنان أمير كرارة بطل مسلسل كلبش الذي عرض على فى شهر رمضان، أن الخوف كان يملأ قلبه فى أثناء تصوير وعرض الجزء الثانى من المسلسل.



وأضاف "كرارة" خلال حواره على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أنه من الشخصيات القلقة جدًا، التي تغار على عملها، وكشف أن هذا الخوف كان ناتجًا من عدم نجاح الجزء الثانى من كلبش.



وأشار إلى أن الجزء الثاني حقق نجاحًا كبيرًا جدًا، وتجاوز نجاح الجزء الأول وهذا بفضل الله ثم الجمهور وجميع القائمين على العمل، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن متوقعًا.



هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة.



وقالت "فاخر"، خلال استضافتها وفريق عمل مسلسل "كلبش 2" فى برنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، إنها خلال التمثيل تقوم بتجسيد شخصية ما وأن ارتداء الباروكة لا يضايقها، قائلة: "أنا دلوقتى بشتغل بباروكة لأن بقدم شخصية لكن لو عندى استضافة فى برنامج بروح عادي".



وخلال حوارها حدثت مداعبة بينها وبين "الليثى"، حيث بدأت هالة فاخر الحديث عن مسلسل "ربع رومى"، فقاطعها الليثى قائلًا "انتى جايه البرنامج يوم الأحد عشان تكلمى عن ربع رومى متكلميش عنه دلوقت"، لترد فاخر قائلة "خلاص متكلمنيش عن الباروكة".



مؤلف مسلسل كلبش يعلن عن التجهيز للجزء الثالث .



كشف الدكتور باهر دويدار مؤلف مسلسل كلبش الذي عرض في شهر رمضان، أن الجزء الثالث من مسلسل كلبش سيوضح بعض أحداث المسلسل، وأن إصابة "سليم الأنصار" فى المشهد الأخير سيتم كشفها.



وأضاف "باهر"، خلال حواره على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن الجميع اعتقد أن المسلسل قد انتهى، ولكن هناك جزءًا جديدًا سيتم التجهيز له، موضحًا أنه ضد النهايات المأساوية، «لو كنت قتلت سليم فى الحلقة الاخيرة الناس مش هتسمحنى واحنا فى ليلة العيد».



وفى نفس السياق قال الفنان أمير كرارة، إن الشعب المصرى جميل، وأن الجميع اعتقد أن الشخصية التى ظهرت بعد تعرضى للضرب أن هذا الشخص نجلى، وليس أنا.



أمير كرارة يكشف أسباب نجاح كلبش 2 وحرب كرموز.



قال الفنان أمير كرارة بطل مسلسل كلبش الذي عرض على فى شهر رمضان، إن السبب الرئيسى فى نجاح مسلسل كلبش وفيلم حرب كرموز هو فريق الإعداد وطاقم العمل المكون من نجوم كبيرة وليس كرارة بمفرده.



وأضاف كرارة خلال حواره على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أنه يتمنى العمل مع هذا الفريق فى أعمال كثيرة سواء مسلسلات أو أفلام، وكشف أن الجزء الثانى من مسلسل كلبش حقق نسبة نجاح عالية جدا تخطت الجزء الأول.



وتقدم بالشكر للفنانة هالة فاخر نجمة مسلسل كلبش والفنان محمود البزاوي والمخرج والمؤلف، وشركة الإنتاج.

