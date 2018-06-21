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أخبار العالم

اتهام وزير العدل الفرنسي الأسبق "أورفواس" بانتهاك السرية المهنية

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
وجهت محكمة العدل الجمهورية بفرنسا تهمة انتهاك السرية المهنية لوزير العدل الأسبق جون جاك أورفواس؛ للاشتباه بإطلاعه أحد النواب الأصدقاء له على معلومات تتعلق بتحقيق للتهرب الضريبي يخصه.

ويشتبه القضاء الفرنسي بقيام جون جاك أورفواس في العام 2017 بنقل معلومات في هذا الشأن للنائب تييري سولير بين جولتي الانتخابات الرئاسية.

وكانت صحيفة "لو كانار اونشيني" قد كشفت في ديسمبر 2017 عن هذه القضية، والتي انتهت بفتح تحقيق من قبل محكمة العدل الجمهورية في 16 يناير الماضي.

ومن جانبه، قال جون جاك أورفواس، في بيان، إن لجنة تحقيق لمحكمة العدل الجمهورية استمعت له في 19 يونيو 2017، نافيا بشدة أن يكون قد خرق المادة 13-226 من قانون العقوبات خلال توليه مهامه الوزارية، مؤكدا أنه دائما يمارس صلاحياته وفق القانون وخاصة قانون 25 يوليو 2013، مشددا على حرصه على الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها.

يشار إلى أن محكمة العدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخول لها التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم.

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