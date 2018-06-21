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إنشاء المرحلة الثانية لمحطة علي باشا لمعالجة مشكلة ضعف المياه بمطاي شمال المنيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:52 ص
صدى البلد
ايمن رياض
بحث اللواء ناصر فتحي رئيس مركز مطاي بالمنيا، والمهندس علاء عبد العزيز مدير فرع محطة مياه الشرب، خلال لقائهما بعدد من الأهالى مشكلة ضعف مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا بالمباني السكنية في الآونة الأخيرة، لمحاولة إيجاد آليات لحل تلك المشكلة.

وقال المهندس علاء عبد العزيز إن محطة مياه مطاى تعمل بكامل طاقتها لتغذية المنازل كما تعمل محطة على باشا والتي أنشئت عام 2000 وعدد مشتركيها 1400 مشترك بطاقة 400 لتر/ ثانية، ومحطة حلوة النقالي تعمل بطاقة 120 لتر / ثانية وتخدم أهالى حلوة غرب البحر اليوسفي، بالإضافة إلى محطة شرق البحر والتي تخدم أهالى شرق البحر بمطاى.

وأضاف، لدينا 58 ألف مشترك حتى الآن علاوة على توصيل المياه للمشتركين بالمناطق العشوائية والتي تمت بعد التوسع العمراني الأفقى والرأسي للمشتركين الأمر الذي أدى إلى الضغط الشديد على محطات المياه الموجودة حاليًا وهو أحد الأسباب الرئيسية لضعف المياه.

وأعلن رئيس المركز تسليم 4 أفدنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء المرحلة الثانية لمحطة على باشا والتي ستساهم بشكل كبير على حل مشكلة ضعف المياه بمطاى، كما تم اتخاذ عددًا من القرارات لحل وتلافى مشكلة ضعف المياه منها إدارج المرحلة الثانية لمحطة على باشا في خطة عام 2018-2019 وذلك لإنتاج 800 لتر / ثانية لتغطية احتياجات المركز من المياه، وتركيب عدادات مياه لكل المشتركين للحد من عملية الهدر في المياه، مناشدًا الأهالى بترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استخدامها برشها أمام المنازل.

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