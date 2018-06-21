بالصور.. تفاصيل ترميم تمثالين جيريين بالحجم الطبيعي بالمتحف الكبير

انتهى مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير ومنطقة ترميم الآثار الثقيلة من ترميم تمثالين من الحجر الجيري بالحجم الطبيعي .





وكشف الدكتور حسين كمال، المدير الفني لمركز الترميم، أنه تم الوصول إلى الحالة المستقرة لجسم التمثالين، وتم تخزينهما داخل مخزن الآثار الثقيلة.





وقال حسام الدين راشد، مدير ترميم منطقة الآثار الثقيلة، إن حالة التمثالين أصبحت مستقرة، حيث تمت تقوية سطح الحجر وتصحيح الترميم السابق.





من جانبه قال تامر ابراهيم، رئيس قسم الاثار الثقيلة، إن التمثالين تم نقلهما من متحف بنى سويف، وكان بهما ضعف شديد وشروخ فى أماكن عديدة،وكان ذلك سببًا فى دخولهما إلى منطقة ترميم الاثار الثقيلة فور وصلوهما لسرعة البدء في أعمال الترميم.



