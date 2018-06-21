ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

توقعات ببيع سيارة فيراري تعود لعام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
رويترز
من المتوقع أن تباع سيارة سباق من طراز فيراري 250 جي.تي.أو ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار في مزاد سيقام في أغسطس آب مما سيجعلها أغلى سيارة تعرض للبيع علنا.

وقالت دار آر.إم سوذبيز اليوم الأربعاء إن السيارة الحمراء من بين 36 سيارة فقط من هذا الطراز صنعتها الشركة الإيطالية الشهيرة.

والسيارة التي ستطرح للبيع في كاليفورنيا يومي 24 و25 أغسطس آب فازت في بطولة جران توريزمو الوطنية الإيطالية عام 1962 كما فازت في تسعة سباقات أخرى في ذلك العام مع سائقها ومالكها الأول. وانتقلت ملكيتها عام 2000 إلى جامع السيارات الأمريكي جريج ويتن الذي قالت دار المزادات إنه خاض سباقات بالسيارة.

وقال شيلبي مايرز المتخصص في السيارات بدار آر.إم سوذبيز في بيان "كانت السيارة جي.تي.أو بالفعل آخر سيارة سباق حقيقية وتمثل نهاية حقبة كان السائقون خلالها لا يخشون من أن تتسخ أيديهم".

وسجلت سيارة فيراري أخرى من طراز 250 جي.تي.أو وتعود لعام 1962 الرقم القياسي لأعلى سعر تباع به سيارة في مزاد حيث بيعت عام 2014 بسعر 38.1 مليون دولار.

ترشيحاتنا

الجماهير المغربية تشيد ببطولة امرابط

مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو

مهدي بن عطية يوجه نصيحة لزميله في المنتخب المغربي

أمريكا تواجه عاصفة انتقادات دولية لانسحابها من مجلس حقوق الإنسان .. وروسيا تعرض نفسها كبديل

شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟

لهيطة: لا توجد أي أزمات في منتخب مصر.. وسنواجه السعودية لتحقيق الفوز

قرقاش: عقب تحرير الحديدة موقف قطر أصبح مرآة لعدوان الحوثي

الجيش التونسي ينفي مزاعم إخبارية حول فشل محاولة انقلاب

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

أول تعليق من محمد صلاح على خلافاته مع اتحاد الكرة

باهر دويدار يكشف سر بقاء سليم الأنصاري على قيد الحياة في كلبش 2 ..فيديو

رسالة محمد صلاح قبل مباراة السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟