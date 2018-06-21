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ثقافة

بالصور.. سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة كتب متنوعة

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:58 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قام الكسندر نالباندوف سفير جورجيا بمصر بزيارة مكتبة الإسكندرية، بإهداء مجموعة من الكتب الجورجية القيمة والمتنوعة،والتي تضمنت مجموعة كتب كنسية بالابجدية الجورجية القديمة.

هذا بالإضافة الى بعض كتب الادب العربي المترجم الى اللغة الجورجية والادب الجورجي التي ستساعد الباحثين في الادب المقارن .

كان في استقبال نالباندوف والوفد المرافق له الدكتور/مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية، الذي أعرب عن ترحيبه واستعداد المكتبة لمزيد من التعاون.

كما اقترح عدة موضوعات يمكن التعاون بها لتوطيد العلاقات بين البلدين في هذا المجال.

كما كان في استقباله أيضا الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم،والذي ابدى امتنانه وسعادته بهذا الحدث المهم متمنيا المضي قدما في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين .

وسوف تتم اضافة الكتب المهداة الى قائمة مقتنيات المكتبة، وسيتم توزيعها على الاقسام طبقا لتخصصاتها .

وبعد هذه الزيارة المثمرة، اكد نالباندوف على دراسة كل المقترحات والافكار، والبحث عن موضوعات اخرى جديدة والعمل على انفاذها على ارض الواقع في القريب العاجل .
بالصور.. سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة كتب متنوعة
بالصور.. سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة كتب متنوعة
بالصور.. سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة كتب متنوعة
بالصور.. سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة كتب متنوعة
بالصور.. سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة كتب متنوعة

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