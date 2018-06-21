ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحوثيون يرتكبون أعمالا تخريبية وغير إنسانية في الحديدة

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:19 ص
صدى البلد
حسن محرم
شنت ميلشيا الحوثي أعمالًا تخريبية وغير إنسانية تجاه المدنيين في مدينة الحديدة، لافتعال أزمات غذائية وطبية بالمدينة، لنقل صورة مغلوطة إلى العالم والأمم المتحدة بأن التحالف هو المتسبب في هذه الأزمات.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مصادر أن ميلشيات الحوثيين قامت بإغلاق معظم محال أفران الخبز في مدينة الحديدة من أجل افتعال أزمة وتصوير طوابير المواطنين أمام ما تبقى من أفران الخبز.

كما تعرض مستشفى الثورة بالحديدة لقصف من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي بصواريخ أرض أرض ومن ثم تصوير المشهد على أنه قصف من قبل طيران التحالف.

وبحسب المصادر فقد تم تحويل أغلب مساجد الحديدة القريبة من الساحل إلى متارس للقناصين لاستخدامها للترويج إعلاميا.

وتتقدم قوات المقاومة الشعبية المدعومة بالتحالف العربي في مدينة الحديدة، في الوقت الذي يخسر الحوثيون السيطرة على الكثير من المناطق في المدينة.

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ يحدد أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز

كندا تقنن زراعة وتداول وتعاطي الحشيش بداية من 17 أكتوبر المقبل

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

اتحاد الكرة يوصي بعدم خوض الأندية المصرية بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

"الأعمال المصري الآسيوي": اجتذاب الاستثمار لمصر ليس سهلا

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور

بالصور.. سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة كتب متنوعة

حكم الصلاة مرة أخرى بعد أداء الوتر

حرب كرموز يتصدر إيرادات أسبوع العيد بـ24 مليون جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟