"فودة" يشدد على منع الضوضاء والحفاظ على رونق وهدوء خليج نعمة

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة مفاجئة بمنطقة خليج نعمة يرافقه عدد من القيادات الامنية والتنفيذية لتفقد الحركة السياحية والانضباط بمنطقة خليج نعمة .





وشدد على عدم اثارة الضوضاء وعدم ازعاج السياح من مختلف الجنسيات والحفاظ على نظافة ورونق خليج نعمة حيث يعتبر من المزارات الرئيسية بشرم الشيخ.





وطالب المحافظ بحسن معاملة السائحين والزائرين لمدينة شرم الشيخ، وامر فودة باتباع تعليمات الامن الصناعي والالتزام بقائمة الأسعار المعلنة بالكافتريات والمطاعم.





وتابع المحافظ تطبيق التعريفة الجديدة مشيرا الي ضرورة الالتزام بها لسائقي التاكسيات والسرفيس مشيرا الي اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال من يخالف التعليمات .





والتقي المحافظ ببعض اصحاب المحال التجارية بخليج نعمه والعاملين بها للوقوف علي مطالبهم ومشكلاتهم، وبعض الزائرين من العرب والأجانب والمصرين مستطلعا ارائهم ومقترحاتهم، والتقط السياح صور تذكارية مع المحافظ





و قام المحافظ بتوزيع مكافآت ماليه علي عاملين النظافه لقيامهم بعملهم على اكمل ووجه طوال اليوم .



