سحب رخص 12 تاكسي وإيقاف ترخيصها لعدم تشغيل العداد بالدقهلية

قاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، شخصيًا مع الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، حملة تفتيش مرورية على سيارات التاكسي والسرفيس بشوارع وميادين مدينة المنصورة، شملت مناطق الاستاد، شارع الجيش، شارع الجمهورية، شارع قناة السويس، منطقة الجامعة، شارع جيهان، واستمرت الحملة حتى الساعة 2 صباحًا.



ورافق المحافظ، خلال الجولة المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العميد ممدوح الحصى، مدير الادارة العامة للمرور، مقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، وقيادات مرور الدقهلية.



واستوقف المحافظ، العديد من سيارات التاكسي والسرفيس واجرى حوارات مع المواطنين اطمأن منهم على مدى التزام قائدي التاكسي بتشغيل العداد والمحاسبة وفقا للتعريفة التي تم اقرارها من قبل المحافظة، كما اجرى حوارات مع المواطنين مستقلي سيارات السرفيس ليطمئن على مدى التزام السائقين بخطوط السير المحددة والالتزام بالتعريفة المقررة.



وقام الشعراوي، خلال حملته المرورية التي قادها بنفسه بسحب رخصة 12 تاكسي عداد وايقاف ترخيصهم لعدم تشغيل العداد وعدم التزامهم ومحاوله ابتزاز المواطنين واستغلال حاجتهم بطلب اجرة زياده عن التعريفة المقررة.



وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة من خلال اجهزتها التنفيذية بالمحافظة حريصة كل الحرص على تطبيق التعريفة المقررة وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم عملا على راحه المواطنين، مشيرًا الى ان التعريفة التي تم اقرارها لجميع وسائل انتقال المواطنين على كافه الخطوط من والى الدقهلية بمدنها المختلفة، وفيما بين المدن والمراكز وقرى المحافظة فيما يسمى بالخطوط الفرعية، وايضا تعريفه السرفيسن تم اقرار ها جميعا وتم فيها مراعاة صالح السائقين اصحاب السيارات والتاكسيات وايضا مراعاة صالح المواطنين.



وشدد المحافظ، علي أنه لن يسمح باي حال من الاحوال استغلال المواطنين تحت أي مسمى من المسميات، مؤكدًا علي الغاء الترخيص نهائيًا للتاكسي او الميكروباص او السرفيس الذى يكرر المخالفة مرة أخرى، موضحًا انه اصدر توجيهات مشدده وحاسمه في هذا الشأن للإدارة العامة للمرور ولجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة في هذا الشأن وعرض تقارير على مدار الساعة بنتائج الحملات المرورية بنطاق المحافظة اولًا بأول.



وأثنى المواطنين على الجهود التي يبذلها محافظ الدقهلية، موجهين له الشكر والتقدير على اهتمامه البالغ ونزوله شخصيًا الى الشارع للمتابعة والاطمئنان على تنفيذ تطبيق التعريفة الجديدة وقراراته بإيقاف تشغيل عدد كبير من السيارات والتاكسيات الغير ملتزمة خلال الايام القليلة الماضية، مما كان له الاثر الكبير في تحقيق النتائج المرجوة بانضباط السائقين والتزامهم على مستوى المحافظة.

