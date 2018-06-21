ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

"فودة" يلتقي رئيس الغرفة التجارية الإيطالية لبحث إقامة مشروع سياحي بشرم الشيخ

الخميس 21/يونيو/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، وفدا ايطاليا برئاسة رئيس الغرفة التجارية الإيطالية ورجل أعمال مصري مقيم بايطاليا وبعض المستثمرين الإيطاليين .

يأتي ذلك لبحث إقامة مشروع مصري إيطالي مشترك بمنطقة الشاطئ العام بشرم الشيخ لجذب السياح الايطاليين في إطار تطوير نوعية السياحة والسائح بشرم الشيخ وخصوصا ما يسمى بسياحة الأثرياء .

قام الوفد باستعراض مخطط المشروع الذي يشمل تطوير الشاطئ العام وإقامة مطعم اسماك وبعض الانشطه الاخرى التي تستهوي السائح الايطالي، بغرض جذب نوعية السائح الغني بما يسمى بسياحة الأثرياء استغلالا لمقومات شرم الشيخ السياحية حيث الشمس الساطعة طوال العام والطقس الجاف وموقعها الخلاب مما يزيد من اعداد السائحين الايطالين القادمين لشرم الشيخ.

واكد المحافظ أنه يرحب بهذه المشروعات السياحيه متمنيا ان تعود اعداد السياح الايطالين كعهدها سابقا واكثر ووعد بدراسة العرض بعد استيفاء الموافقات من الجهات المعنية.
حضر اللقاء المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والعميد عبد الرحيم عبد الدايم، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الأستشاري فؤاد توفيق.
"فودة" يلتقي رئيس الغرفة التجارية الإيطالية لبحث إقامة مشروع سياحي بشرم الشيخ
"فودة" يلتقي رئيس الغرفة التجارية الإيطالية لبحث إقامة مشروع سياحي بشرم الشيخ
"فودة" يلتقي رئيس الغرفة التجارية الإيطالية لبحث إقامة مشروع سياحي بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

باهر دويدار يكشف سر بقاء سليم الأنصاري على قيد الحياة في كلبش 2 ..فيديو

دييجو كوستا رجل مباراة اسبانيا وايران

شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟

أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو

الحوثيون يرتكبون أعمالا تخريبية وغير إنسانية في الحديدة

لهيطة: لا توجد أي أزمات في منتخب مصر.. وسنواجه السعودية لتحقيق الفوز

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

الفقي: الرياضي اسمه مخلد وصالح سليم رأسه برئيس دولة.. فيديو

كارثة.. خسارة المنتخب الأخيرة تهدد الأطفال

نجوم الفن في عزاء الملحن خالد البكري ..فيديو وصور

في عيد ميلادها الـ46.. تعرف سر جمال ورشاقة نرمين الفقي

الحكومة تدرس إنتاج رغيف بـ 25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟