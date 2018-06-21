"فودة" يلتقي رئيس الغرفة التجارية الإيطالية لبحث إقامة مشروع سياحي بشرم الشيخ

ذلك لبحث إقامة مشروع مصري إيطالي مشترك بمنطقة الشاطئ العام بشرم الشيخ لجذب السياح الايطاليين في إطار تطوير نوعية السياحة والسائح بشرم الشيخ وخصوصا ما يسمى بسياحة الأثرياء .



قام الوفد باستعراض مخطط المشروع الذي يشمل تطوير الشاطئ العام وإقامة مطعم اسماك وبعض الانشطه الاخرى التي تستهوي السائح الايطالي، بغرض جذب نوعية السائح الغني بما يسمى بسياحة الأثرياء استغلالا لمقومات شرم الشيخ السياحية حيث الشمس الساطعة طوال العام والطقس الجاف وموقعها الخلاب مما يزيد من اعداد السائحين الايطالين القادمين لشرم الشيخ.



واكد المحافظ أنه يرحب بهذه المشروعات السياحيه متمنيا ان تعود اعداد السياح الايطالين كعهدها سابقا واكثر ووعد بدراسة العرض بعد استيفاء الموافقات من الجهات المعنية.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والعميد عبد الرحيم عبد الدايم، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الأستشاري فؤاد توفيق.

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، وفدا ايطاليا برئاسة رئيس الغرفة التجارية الإيطالية ورجل أعمال مصري مقيم بايطاليا وبعض المستثمرين الإيطاليين .يأتي