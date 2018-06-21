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أخبار العالم

كندا تقنن زراعة وتداول وتعاطي الحشيش بداية من 17 أكتوبر المقبل

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
حسن محرم
حددت الحكومة الكندية رسميًا يوم 17 أكتوبر المقبل، هو اليوم الأول لتقنين الحشيش وتعاطيه وتداوله.

وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن تناول وزراعة الحشيش سيصبح أمرًا قانونيًا في كندا بداية من 17 أكتوبر المقبل، لتصبح أول دولة من مجموعة السبعة التي تسمح بهذا المخدر، وبعد 5 أعوام من قيام أول دولة، وهي أوروجواي بتقنين الحشيش.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو بعد تصويت بالموافقة للمجلسين التشريعين في البلاد، أن 17 أكتوبر المقبل سيشهد تقنين الحشيش.

وأوضح ترودو: "نحن ملتزمون بتحسين نظامنا من أجل الحماية المثلى لشبابنا ومنع الأموال للجريمة المنظمة"، مبررًا المهلة المخصصة قبل العمل بهذا القانون، هو إعطاء الأقاليم فرصة لتنظيم أنفسها لبيع الحشيش في محلات مصرح لها.

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