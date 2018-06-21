"فودة" يستقبل بعض مشايخ دهب ضمن سياسة الباب المفتوح



استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ بعض مشايخ وعواقل مدينة دهب في اطار تنفيذ سياسة الباب المفتوح، حيث يستقبل المحافظ المواطنين بمكتبه لمعرفة مشكلاتهم وتلبية طلباتهم .



بحث المحافظ معهم بعض المطالب الخاصة بمدينة دهب منها فتح منافذ لعرض المنتجات البدويه وبعض الانشطه لتوفير فرص عمل للشباب حيث وافق المحافظ على تخصيص بعض المحلات في قرية التراث البدوي بشرم الشيخ .



وكان اعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ان بابه مفتوح للجميع مشيرا الى ان مكتبة فى الشارع وبين الناس وخصص فودة لقاءات دورية للمواطنين لحل مشاكلهم