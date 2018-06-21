ممثل أمريكي يؤكد خطبته للمغنية أريانا جراندي

أكد الممثل الأمريكي بيت ديفيدسون يوم الأربعاء تقارير أفادت بخطبته لمغنية البوب الشهيرة أريانا جراندي بعدما تواعدا لفترة لا تتجاوز شهرين.



وقال ديفيدسون (24 عاما) للمذيع جيمي فالون خلال برنامج (ذا تونايت شو) إن الشائعات التي ترددت الأسبوع الماضي صحيحة.



وأضاف ردا على سؤال من فالون عن الخطبة "نعم... أشعر وكأنني فزت بمسابقة".



وكشفت جراندي (24 عاما) وبيت نجم برنامج (ساترداي نايت لايف) عن مواعدتهما الغرامية في أواخر مايو أيار عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أسابيع قليلة من خروجهما من علاقات عاطفية فاشلة. وذكرت وسائل الإعلام الفنية الأسبوع الماضي أن خطبتهما تمت بالفعل.



وشوهدت جراندي هذا الأسبوع وفي إصبعها خاتم من الألماس وتحدثت وسائل الإعلام يوم الأربعاء عن انتقالها هي وديفيدسون للعيش معا في شقة بحي مانهاتن.



وحازت جراندي الإعجاب في يونيو حزيران 2017 عندما عادت إلى مدينة مانشستر الانجليزية لإحياء حفل خيري لضحايا تفجير انتحاري نفذه تنظيم الدولة الإسلامية بعد انتهاء حفل لجراندي في المدينة في مايو أيار من العام نفسه وأسفر عن سقوط 22 قتيلا.



وبدأ ديفيدسون مسيرته الفنية كممثل يقدم فقرات كوميدية منفردة وانضم إلى برنامج (ساترداي نايت لايف) عام 2014.