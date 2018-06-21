الصحف السعودية: مصر مصرة على استكمال الإصلاح الاقتصادي.. التصعيد يهدد بحرب جديدة في غزة.. والجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في جنوب البلاد.. والمعارك على أشدها لتحرير مدينة الحديدة

- الحياة: الحكومة المصرية الجديدة تتعهد باسكتمال جهود الاصلاح

- الشرق الأوسط: تصعيد يهدد بحرب جديدة في غزة

- الرياض: الملك سلمان يأمل تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان







سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، الضوء على تعهد الحكومة المصرية الجديدة باستكمال خطة الأصلاح التي تبنتها الحكومة السابقة للمهندس شريف اسماعيل.



كما اهتمت الصحف بالتصعيد الذي يهدد بحرب جديدة في غزة، والعملية العسكرية للجيش السوري في جنوب البلاد.



كما ركزت الصحف على مجريات الحرب في مدينة الحديدة والتقدمات التي تحرزها قوات المقاومة الشعبية المدعومة من التحالف العربي.



الصحف اهتمت أيضا، بدعوة الملك سلمان لحركة طالبان والحكومة الأفغانية بمد فترة الهدنة فيما بينهما.





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الحياة" موضحة أن رئيس الحكومة المصرية الجديدة، مصطفى مدبولي أكد عزم حكومته استكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، وتعهد «الانتهاء من المشاريع القومية الكبرى في أوقاتها المحددة بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية».



وعقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول أمس، مُذ أدت اليمين الدستورية قبل نحو أسبوع. وتضم حكومة مدبولي 33 وزيرًا بينهم 21 وزيرًا احتفظوا بحقائبهم من الحكومة السابقة، إضافة إلى 12 وزيرًا جديدًا، أبرزهم وزيرا الدفاع والداخلية.



واستهل مدبولي الاجتماع بالإشادة بالحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، معربًا عن تقديره جهود إسماعيل وفريق حكومته على الجهد الوطني المخلص الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات، قائلًا: «شهدت (الفترة الماضية) تحقيق إنجازات واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل، خصوصًا على صعيد الإصلاح الاقتصادي».



واستعرض مدبولي خلال الاجتماع توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحكومته وفق خطاب تكليفها مهماتها، وتمركزت حول محاور عمل مستقبلية لتحقيق آمال الشعب المصري، إضافة إلى استكمال ما تحقق من مشاريع خلال الفترة الرئاسية الأولى. ووجه رئيس الحكومة وزراءه بترجمة المحاور والأهداف إلى خطط عمل تنفيذية تمهيدًا لعرضها على البرلمان ضمن خطة الحكومة.



ويشترط الدستور المصري عرض الحكومة الجديدة برنامجها على البرلمان لكسب ثقته في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تلاوة بيانها، وفي حال لم تحصل الحكومة على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.



وعمليًا، يُتوقع أن تحصد حكومة مدبولي ثقة البرلمان من دون أي عوائق، إذ رحب ائتلاف الموالاة «دعم مصر» وهو صاحب الغالبية النيابية بتكليف مدبولي رئاسة الحكومة، في وقت عارض تكتل «25 - 30» المعارض تشكيلها وفق السياسات السابقة خصوصًا الاقتصادية، علمًا أن التكتل المعارض ليس ذا ثقل داخل البرلمان.



وفي الصحيفة أيضا، أشارت إلى أن القوات الشرعية اليمنية، المدعومة من التحالف العربي، اقتحت حي الربيصة، أمس وهو أول الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، ويبعد 4.5 كلم من مطار المدينة، فيما كشف الناطق باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي عن «ضغوط على ميليشيات جماعة الحوثيين للقبول بالحل السياسي»، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لـ «الحياة» أن هدف عملية تحرير الحديدة هو «إعادة الحوثيين إلى طاولة التفاوض».



وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني، أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي «ضرورة عمل كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ووكلاء الوزارات والمؤسسات المختلفة من العاصمة الموقتة عدن». وقال إن «أداء وزراء ومسؤولين لم يكن مقنعًا أو عند مستوى المسؤولية لتلبية حاجات المواطن ومتطلباته، ولا يواكب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد»، مشددًا على «ضرورة مراجعة أدائهم والوقوف بجدية أمامهم». ورأى أن «قصور وعجز عمل أي مسؤول، ينعكس في النهاية على رئيس الدولة والحكومة بدرجة أساسية، وهذا ما لا نقبل به مطلقًا».



وإلى ذلك، كشف المالكي في تصريحات لـ «قناة العربية» أن «تطورات كبيرة ستحصل على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها بالكامل»، لافتًا إلى «عدم وجود خسائر بشرية في معركة تحرير المطار». وأضاف أن الميليشيات «تستخدم المدنيين دروعًا بشرية بما يخالف القوانين الدولية»، موضحًا أن «الحوثيين يمنعون خروج المواطنين من الحديدة ويستخدمونهم دروعًا بشرية، كما يستخدمون المساجد والأحياء السكنية» للتمركز داخلها. وأكد أن التحالف قدم تطمينات للمجتمع الدولي بالحفاظ على حياة المدنيين، لافتًا إلى أن «لدى التحالف خططًا إنسانية وتنموية لما بعد تحرير الحديدة». وزاد أن العمل مستمر مع الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار إلى المدينة.





ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، بينت أن تصعيد في قطاع غزة أشعل المخاوف من اندلاع حرب جديدة مع إصرار إسرائيل على مواجهة ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة حتى بالغارات الجوية، وإعلان الفصائل الفلسطينية بدء مرحلة جديدة شعارها "القصف بالقصف".



وهاجمت الطائرات الإسرائيلية 25 هدفًا لحركة «حماس» في غزة، في ليلة طويلة شهدت كذلك إطلاق 45 صاروخًا وقذيفة هاون من غزة تجاه أهداف إسرائيلية. وبدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة الليلة قبل الماضية ردًا على إطلاق مزيد من الطائرات الحارقة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «القصف كان رسالة إلى حماس، لن يسمح بمواصلة إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة حتى لو كان الثمن الذهاب نحو مواجهة شاملة».



وعكست الغارات الجوية الإسرائيلية ضد «حماس»، وجود تكتيك جديد يرمي إلى محاولة ردع الفلسطينيين عن إطلاق الطائرات الورقية، إذ قرر الجيش الرد على الطائرات الورقية بتنفيذ غارات في غزة بعد ساعات من تحذير وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لـ«حماس»، بأنه لن يسمح باستمرار إطلاق هذه الطائرات.



وفي الصحيفة أيضا، جاء أن قوات النظام السوري بدأت عملية عسكرية تهدف إلى قطع أوصال مناطق المعارضة في جنوب غربي البلاد التي تقع ضمن اتفاق خفض التصعيد بين أمريكا وروسيا والأردن.



وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «القذائف التي تطلقها قوات النظام لا تزال تنهال على مناطق في بلدتي الحراك وناحتة بريف درعا الشرقي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، ليرتفع إلى 9 عدد الأشخاص الذين قتلهم القصف الذي طال كلًا من الحراك وناحتة وكفر شمس خلال الـ24 ساعة الماضية». ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي بالمعارضة قوله إن قوات الحكومة وحلفائها سيواجهون «براكين من النيران» إذا هاجموا جنوب غربي البلاد.



من جهة أخرى، أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أمس، أن القوات الموالية للنظام ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حصارها منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، شملت بشكل أساسي تجويع المدنيين، مما يجعلها ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».





ومن العاصمة، وفي صحيفة "الرياض"، أوضحت أن خادم الحرمي، الملك سلمان، تابع باهتمام بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك، معربًا عن سروره وترحيبه بهذه الخطوة المباركة وتأييده لها، وأمله أن يتم تجديدها والبناء عليها فترة أطول؛ ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني.



وأضاف العاهل السعودي، بحسب بيان من الديوان الملكي أن الشعب الأفغاني الشقيق الذي عانى كثيرًا من ويلات الحروب، يتطلع ويتطلع معه العالم الإسلامي، إلى طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف، والمحافظة على حياة الأبرياء، استنادًا إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الأخوة.



