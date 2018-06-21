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محافظات

الانتهاء من إصلاح خط البترول وإعادة تشغيله ببني سويف

الخميس 21/يونيو/2018 - 06:44 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بني سويف، عن أنه تم إصلاح الخط الناقل للمواد البترولية "السولار"، والذي يمر بقرية سمسطا الجديدة والمتجه من القاهرة إلى أسيوط ، والذي تعرض لتسريب في جزء من الخط نتيجة بارومة وبسبب العوامل الجوية، حيث تم إصلاح التسريب وعمل الصيانة اللازمة وإعادة تشغيله وضخ المواد البترولية بشكل طبيعي، وذلك بناء على تأكيدات شركة الصيانة ونقل المواد البترولية المسؤولة عن خط البترول.

وكان المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قد كلف إدارة الأزمات بالديوان العام والوحدة المحلية لمتابعة الموقف منذ حدوث التسريب الذي وقع صباح اليوم في خط المواد البترولية الناقل للسولار من المستودع الرئيسي بالقاهرة والمار بقرية سمسطا الجديدة بالطريق الصحراوي الغربي إلى المستودع الرئيسي بأسيوط . 

و أفادت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه بمجرد حدوث التسريب في الخط تم وقف الضخ وتوجيهه إلى مستودع بني سويف لحين إنتهاء أعمال الإصلاح ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي قامت برش بودرة رغاوي ووسحب كميات السولار بمعرفة الشركة، وتنظيف المكان من بيقايا السولار، وتم توجيه فريق الصيانة المتخصص الذي قام بأعمال الإصلاح واستبدال الجزء التالف من الماسورة وإستئناف ضخ السولار في الخط . 

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