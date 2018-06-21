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أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بالإسماعيلية وبورسعيد

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:20 ص
أشرف صبحى
أشرف صبحى
ريهام بكير
يتوجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، الخميس، إلى محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد ليتفقد عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية يرافقه خلالها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظتين.

يأتي ذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحافظات والعمل على تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.

كان صبحى قد بدأ جولاته بالقاهرة بجولة تفقدية في مركز شباب الجزيرة وباب الشعرية والجمالية ومركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.

كما التقى بالعاملين بالوزارة وبهيئة استاد القاهرة واستمع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وكذلك قام بزيارة للجنة الأولمبية والتقى بأعضاء ‏مجلس الإدارة رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط، وأيضًا قام بزيارة لقطبى الكرة المصري "الأهلى والزمالك"، وعقد اجتماعات مع رئيسى مجلس إدارة الناديين وأعضاء مجلس الإدارة.

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