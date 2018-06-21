أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بالإسماعيلية وبورسعيد

يتوجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، الخميس، إلى محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد ليتفقد عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية يرافقه خلالها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظتين.





يأتي ذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحافظات والعمل على تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.





كان صبحى قد بدأ جولاته بالقاهرة بجولة تفقدية في مركز شباب الجزيرة وباب الشعرية والجمالية ومركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.



