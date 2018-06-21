ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التعليم تتابع وصول امتحان التفاضل لجميع لجان الثانوية

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:50 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
قامت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بالاطمئنان على وصول صناديق نقل كراسات امتحان التفاضل والتكامل ، الذي يمتحنه طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم، إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ومن جانبه أكد خالد عبد الحكم، أنه استكمالًا للجهود التى تتم فى العمل المنظم لامتحانات الثانوية العامة فإنه تم وضع نظام جديد لغلق صناديق كراسات أسئلة الامتحانات؛ وذلك لزيادة تأمين الأوراق من خلال غلقها بـ(أفيز) مرقم، مشيرًا إلى أنه يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، على أن يفتح فى موعده.

جدير بالذكر انه يؤدي اليوم طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة ، امتحان نهاية العام الدراسي 2017 /2018، في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين لهذه المادة (110.822) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ترشيحاتنا

أمن روسيا يمنع ناشطة نسائية إيرانية من الاحتجاج خلال كأس العالم

الحوثيون يرتكبون أعمالا تخريبية وغير إنسانية في الحديدة

تشريعية واقتصادية النواب تناقشان قرارات جمهورية.. الأسبوع المقبل

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

الخارجية الأمريكية تدين بشدة هجمات على موانئ نفطية ليبية

حكم التدخل طبيا لتحديد نوع الجنين

مخلص ومثابر.. تعرف على أبرز مميزات برج السرطان

الخميس المقبل.. رابع اجتماع للسياسات النقدية وتوقعات بتخفيض سعر الفائدة بالبنوك

حكم استخدام المرأة للمكياج

كارثة.. خسارة المنتخب الأخيرة تهدد الأطفال

لهيطة: لا توجد أي أزمات في منتخب مصر.. وسنواجه السعودية لتحقيق الفوز

ننشر مواعيد انتخابات نقابة المعلمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟