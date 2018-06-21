التعليم تتابع وصول امتحان التفاضل لجميع لجان الثانوية

قامت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بالاطمئنان على وصول صناديق نقل كراسات امتحان التفاضل والتكامل ، الذي يمتحنه طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم، إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



ومن جانبه أكد خالد عبد الحكم، أنه استكمالًا للجهود التى تتم فى العمل المنظم لامتحانات الثانوية العامة فإنه تم وضع نظام جديد لغلق صناديق كراسات أسئلة الامتحانات؛ وذلك لزيادة تأمين الأوراق من خلال غلقها بـ(أفيز) مرقم، مشيرًا إلى أنه يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، على أن يفتح فى موعده.



جدير بالذكر انه يؤدي اليوم طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة ، امتحان نهاية العام الدراسي 2017 /2018، في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين لهذه المادة (110.822) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.