دراسة لتقييم الدور الفعال لاخصائي الإعلام بالمدارس بالمنوفية

قامت الباحثة هنا سيد شعبان بقسم الإعلام التربوي تخصص صحافة وإذاعة وتليفزيون، بكلية التربية النوعية، بالمنوفية، بالبحث في الدور المنوط بأخصائي الإعلام التربوي بالمدارس وقدرته على التطوير في ضوء أهداف معايير الجودة وتحقيق أعلى مستويات التطور في التعليم الأساسي وذلك من خلال رسالتها التجريبية للحصول على درجة الماجستير والتي جاءت بعنوان تقويم دور أخصائي الإعلام التربوي في ضوء المعايير القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.



حيث تناولت الباحثة مدى تطبيق تلك القواعد المهمة للجودة في مرحلة التعليم الجامعي لطلاب قسم الإعلام التربوي ومعرفة أثر تلك القواعد التربوية والمهنية في فترة التدريب العملي بمراحل التعليم المختلفة قبل الجامعي. وتوصلت الباحثة إلى أن هناك دورا هاما يقوم فيه أخصائي الإعلام في تنوير عقول الطلاب بشكل يساهم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات.



تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مناقشا والدكتورة هناء السيد علي أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام سابقا بنوعية المنوفية مشرفا ومناقشا والدكتورة دعاء فكري عبد الله أستاذ الإعلام التربوي المساعد بنوعية المنوفية مناقشا والدكتور هشام رشدي خير الله مدرس الإعلام بنوعية المنوفية مشرفا.