إدارة بايرن ميونخ تتجاهل وكيل ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن بيني زاهافي، وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فشل في عقد جلسة مع مجلس إدارة بايرن ميونخ الألماني.





ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية، فإن زاهافي كان يود عقد جلسة مع إدارة البافاري لمناقشة ملف رحيل اللاعب هذا الصيف، ولكنه لم يتمكن من ذلك.





وأضافت: "ريال مدريد لم يبد أي اهتمام بليفاندوفسكي منذ أشهر، بالإضافة لوجود عقبات حول انضمامه لتشيلسي وباريس سان جيرمان، وهو ما يجعل مانشستر يونايتد النادي الأقرب لضمه".



