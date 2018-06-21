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كأس العالم

إدارة بايرن ميونخ تتجاهل وكيل ليفاندوفسكي

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
نور عادل
ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن بيني زاهافي، وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فشل في عقد جلسة مع مجلس إدارة بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية، فإن زاهافي كان يود عقد جلسة مع إدارة البافاري لمناقشة ملف رحيل اللاعب هذا الصيف، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وأضافت: "ريال مدريد لم يبد أي اهتمام بليفاندوفسكي منذ أشهر، بالإضافة لوجود عقبات حول انضمامه لتشيلسي وباريس سان جيرمان، وهو ما يجعل مانشستر يونايتد النادي الأقرب لضمه".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفاندوفسكي كان يود أن يضع نفسه بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، بالتألق مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا، ولكنه اصطدم بالهزيمة أمام السنغال بهدفين لهدف في اللقاء الأول في البطولة.

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